Банк России открывает прием заявок на участие 2 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в однодневном интенсивном образовательном курсе по современной макроэкономической теории и ее применению в России, трансмиссии денежной политики, банковскому регулированию и обеспечению финансовой стабильности.

На обучение приглашаются магистранты, аспиранты и молодые преподаватели вузов по экономическим направлениям, владеющие теоретическими знаниями по макроэкономике, функционированию финансовых рынков и основами денежно-кредитной политики.

Отбор слушателей в летнюю школу проводится по присланным до 12 апреля 2019 года анкетам и результатам тестирования. По итогам конкурса будет отобрано 50 участников, говорится в сообщении регулятора. Образовательный курс, участие в конференции и конгрессе в качестве слушателей бесплатные.

Курс состоит из лекций сотрудников ЦБ и интерактивных занятий с возможностью участия в качестве слушателей в II Международной конференции по экономическим исследованиям Банка России и в мероприятиях XXVIII Международного финансового конгресса.