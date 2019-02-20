Методика оценки бедности в России соответствует международным стандартам, ее изменение не планируется. Об этом заявил ТАСС в среду министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Если что-то будет меняться, все равно мы будем исходить из сопоставимой точки с сегодняшним. Мы менять ничего не предполагаем... Учет каких-то других показателей для оказания помощи — это уже другая история <…> Методику, как считать будут — она считается по международным стандартам», — сказал Топилин.

Министр труда отметил, что изменения методики подсчета числа бедных с целью манипуляциями показателями исключены.

В своем послании Федеральному собранию Путин подчеркнул, что в 2000 году за чертой бедности находилось более 40 млн человек, сейчас это число сократилось до 19 млн человек, «но и это слишком много".