Счета одного из крупнейший шведских банков Swedbank могли регулярно использоваться для отмывания денег, всего порядка 4 млрд евро было переведено между подозрительными счетами шведского банка и Danske Bank, выяснили журналисты телеканала SVT в ходе расследования.

В 2018 году крупнейший банк Дании Danske Bank оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение. Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 млрд долларов.

Журналисты сделали свои выводы на основе анализа документов, попавших им в руки в результате утечки. Они проследили операции со счетами Swedbank в период с 2007 по 2015 год и установили, что по меньшей мере 50 клиентов банка проводили подозрительные операции на сумму 40 млрд крон (4 млрд евро). Кроме этого, среди клиентов банка около тысячи частных лиц и компаний из стран «высокого риска», которые были связаны с Danske Bank.

Глава Swedbank Биргитте Боннесен в интервью телеканалу в октябре 2018 года утверждала, что банк провел проверку и не нашел связи с замешанными в отмывании денег клиентов Danske Bank. Подробнее о своем расследовании журналисты SVT расскажут в фильме, который будет показан в среду вечером.