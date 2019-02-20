Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению финансового управляющего имуществом экс-президента банка «Огни Москвы» Марии Росляк, которая признана банкротом, к ее мужу Виталию Машкову о разделе совместно нажитого супругами имущества. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определении суда.

Производство по делу прекращено в связи с отказом управляющего от заявления. Причина отказа не указана.

Также в заявлении управляющего Евгения Семченко содержалось требование о признании права собственности на долю в совместно нажитом имуществе. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, был привлечен отдел соцзащиты населения района Хамовники Центрального административного округа Москвы.

Ранее столичный арбитраж продлил на шесть месяцев срок конкурсного производства в отношении Росляк по ходатайству Семченко.

Столичный арбитраж 14 августа 2017 года по заявлению банка «Развитие-Столица» признал банкротом Марию Росляк. В отношении нее суд открыл процедуру реализации имущества.

В январе суд постановил выделять ежемесячно 61,4 тыс. рублей из конкурсной массы Росляк на оплату ее личных нужд и содержание трех несовершеннолетних детей. Заявление о выделении денежных средств в размере прожиточного минимума для Росляк и ее несовершеннолетних детей было направлено в суд самой должницей.

В декабре 2017 года суд признал долг Росляк перед банком «Огни Москвы» в 6,02 млрд рублей.

Кроме того, Девятый арбитражный апелляционный суд в марте 2017 года отклонил жалобу Росляк на решение суда о взыскании с нее по иску Агентства по страхованию вкладов причиненных организации убытков в размере более 6 млрд рублей. Росляк обжаловала в апелляции решение столичного арбитража от 28 декабря 2016 года, когда было удовлетворено заявление АСВ о взыскании убытков.

В решении говорится, что материалами дела подтвержден факт противоправности и виновности действий Росляк при исполнении ею обязанностей председателя правления и в дальнейшем председателя совета директоров (президента) КБ «Огни Москвы», что привело к причинению банку убытков на сумму 6,02 млрд рублей.



В ноябре 2016 года апелляционный суд подтвердил определение об отказе АСВ в аресте нескольких объектов недвижимого имущества Росляк. Управляющий направил в суд заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста земельных участков, машино-мест, жилых и нежилых помещений, принадлежащих Росляк. Однако суд первой инстанции 31 августа 2016 года отказал в удовлетворении заявления АСВ о принятии обеспечительных мер. Суд счел, что «заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер».

