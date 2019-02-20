Евросоюз предварительно согласовал продление на полгода индивидуальных санкций за «нарушение территориальной целостности» Украины, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.

Срок действующих ограничений истекает 15 марта 2019 года.

По словам собеседника агентства, санкционный список расширят на восемь человек — тех, кого ЕС считает ответственными за инцидент в Керченском проливе.

Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.