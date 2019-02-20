Срок действующих ограничений истекает 15 марта.
Евросоюз предварительно согласовал продление на полгода индивидуальных санкций за «нарушение территориальной целостности» Украины, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.
Срок действующих ограничений истекает 15 марта 2019 года.
По словам собеседника агентства, санкционный список расширят на восемь человек — тех, кого ЕС считает ответственными за инцидент в Керченском проливе.
Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.
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