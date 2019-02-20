Дополнительные ежегодные расходы бюджета РФ на поручения президента РФ Владимира Путина, озвученные им в послании Федеральному собранию, составят 100—120 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100—120 млрд рублей», — сказал он, отметив, что правительство будет изыскивать такие ресурсы «в ходе исполнения бюджета». «Уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения были финансово обеспечены», — добавил Силуанов.

В федеральном бюджете на 2019 год заложены расходы на уровне 18,037 трлн рублей. Согласно закону о бюджете, его доходы в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей.

Силуанов также рассказал, что на выполнение указа президента об обеспечении социальными выплатами пенсионеров сверх прожиточного минимума потребуется 150—160 млрд рублей за шесть лет . «В целом, если говорить о шестилетнем периоде, то, по оценкам, эта сумма около 150—160 млрд рублей, по текущему году это будет около 15-20 млрд [рублей]», — сказал он.

По словам Силуанова, выпадающие доходы бюджетов регионов от введения новых налоговых льгот на имущество для семей с детьми могут составить порядка 5—7 млрд рублей. «Это налоги местные, региональные. По нашим оценкам, это будет порядка 5—7 млрд рублей», — сказал он, отвечая на вопрос о затратах, необходимых для введения льгот по налогу на недвижимое имущество для семей с детьми, об увеличении которых заявил в ежегодном послании Федеральному собранию президент.

Глава государства предложил увеличить федеральную льготу на налог на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка. Он также предложил освободить многодетные семьи от налога на земельные участки. В частности, освободить от налога полностью шесть соток и, таким образом, полностью вывести из налогообложения наиболее распространенные по площади земельные участки.