В этом году Сбербанк открыл набор студентов старше 50 в социальный проект «Школа 21» для обучения в IT-сфере, куда обычно поступают ученики от 18 до 30 лет, рассказала директор «Школы 21» Светлана Инфимовская.

«У старшего поколения есть преимущество: нет барьера в общении, поэтому зачастую им легче перенимать знания у молодежи. Вообще у них много преимуществ перед молодыми людьми: коммуникации, жизненный опыт, здравый смысл и логика. Не сказала бы, что скорость принятия решений у них ниже. Тогда чем они хуже? Только лучше», - поясняет Инфимовская.

По ее словам, в отличие от любых других образовательных проектов, в данном проекте студентов учат писать программы с нуля. При этом программа рассчитана на 21 уровень. Ученики самостоятельно задают себе темп, определяют расписание и ветку, по которой хотят развиваться, — веб-разработка, Unix, графика, системное администрирование.

«Если мы, к примеру, говорим о языке Java, о Data Science и об искусственном интеллекте, то это три направления, где наблюдается жуткая нехватка специалистов. Компании готовы брать 18-летних ребят, которые хоть немного в этом разбираются — и точно так же возьмут 60-летнего. Есть ряд направлений, где работают люди 60—65+ только потому, что у них уникальная специализация. Я убеждена в том, что спрос на них не упадет», - подчеркнула директор «Школы 21».