Корейский производитель электроники Samsung 20 февраля 2019 года представил люксовый смартфон нового поколения Galaxy Fold.

Одной из его особенностей является то, что дисплей смартфона может складываться и разворачиваться. В сложенном виде размер дисплея составляет 4,6 дюйма, размер раскрытого экрана — 7,3 дюйма.

Новый гаджет также имеет шесть встроенных камер и объем памяти в 512 Гб.

Программное обеспечение позволяет использовать одновременно несколько приложений, расположив их на трех экранах.

Новый смартфон поступит в продажу 26 апреля 2018 года. Стоимость Galaxy Fold составляет 1 980 долларов.