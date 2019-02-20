По результатам народного голосования, а также выбора экспертного жюри конкурса сайт zenit.ru признан лучшим в золотой номинации «Лучший юзабилити/UX» и в тематической номинации «Финансовый сервис, онлайн-банкинг». Кроме того, Банк получил серебряные награды в золотой номинации «Лучший сайт для потребителей (b2c)» и в тематической номинации «Сайт банка или страховой организации».



Сайт zenit.ru был полностью обновлен в начале 2018 года в партнерстве c российским агентством сервисного дизайна AIC. В основу концепции легли простота интуитивно-понятного интерфейса, максимальное удобство и скорость доступа к информации для пользователей. Специалисты изменили дизайн интерфейса, переработали навигацию и стилистическое оформление в соответствии с современными трендами визуализации и юзабилити, оптимизировали сайт для работы на мобильных устройствах.



После запуска обновленного сайта статистика посещаемости заметно изменилась в лучшую сторону, сократилось время на поиск пользователями нужной информации, увеличилось количество целевых действий пользователей — заявок на кредиты и карты. Менее чем за 5 минут клиенты Банка смогут выбрать и оформить нужный продукт, например, рассчитать условия кредита или подать заявку на ипотеку, при необходимости получив дополнительную информацию через форму обратной связи или социальные сети.



«Банк проходит этап интеграции, и качественный надежный быстрый сайт банка в условиях перемен - объективная необходимость. Перед нами стояла задача сделать новый сайт Банка функциональным, информативным, безопасным и максимально удобным для клиентов, — отметил Илья Кучугин, директор IT-блока Банка ЗЕНИТ. — Для трансляции единого цифрового опыта в течение прошлого года мы также полностью обновили сайты наших дочерних банков, что еще больше улучшило взаимодействие с клиентами в регионах. Мы благодарим жюри и пользователей Рунета за высокую оценку нашей работы. Это значит, что мы идем по верному пути!».



Конкурс «Золотой сайт» проводится в России с 1997 года. Независимое жюри конкурса в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета. В 2014 году конкурс был перезапущен с участием Михаила Вахтерова (основателя и идеолога конкурса), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и группы проектов RUWARD.