Большинство россиян не рады наступлению старости и ассоциируют ее с бедностью, что отличает их почти от половины мирового населения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании Ipsos.

Беспокойство из-за наступления старости в России сильнее, чем в большинстве стран, о нем говорят 63% опрошенных.



Понимание старости в разных странах отличается: так, в Испании человека считают старым с 74 лет, а в Саудовской Аравии и Малайзии — с 55 и 56 лет соответственно, в РФ — с 61 года. В целом по глобальной выборке респонденты считают, что старость наступает в 66 лет. Главные отрицательные черты старости, по мнению респондентов в мире, — недостаток денег на жизнь (30%), потеря мобильности (26%) и памяти (24%).

В России также ставят на первое место возможные финансовые проблемы (46%), но после них граждан больше беспокоят потери близких и друзей и боль, которая может появиться в старости (26%). Участники исследования отметили наличие и плюсов в старшем возрасте: можно больше времени проводить с друзьями и семьей, больше времени уделять хобби и отдыху, путешествиям, а также можно не работать.

В возможность подготовиться к жизни в преклонном возрасте верят только 29% граждан (последнее место по этому показателю в мире). Для этого, по словам опрошенных, необходимо заниматься физическими упражнениями (так считают 60%), 55% граждан говорят о важности сбережений — но есть они только у 14% россиян.



Об основных принципах подготовки к старости россияне, согласно исследованию, осведомлены и информационные кампании им не нужны. При этом исследование по РФ демонстрирует недостатки действующих институтов: боязнь боли связана с качеством здравоохранения, недостатка средств — с пенсионным обеспечением.