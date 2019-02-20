Центральный банк недоволен процессом сбора биометрии в российских кредитных организациях и предоставлением услуг удаленной идентификации. Таким мнением поделилась первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе своего выступления на XI Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

«Контрольные закупки, которые мы провели как Банк России совместно с коллегами, показали, что далеко не все здорово в процессе сбора биометрии и в предоставлении удаленной идентификации при последующем предоставлении услуг. Многие банки отчитались формально, но при этом сама процедура и процесс на клиентской стороне не был отработан», — рассказала представитель регулятора.

Также в ЦБ увидели медленное взаимодействие систем банков с Единой биометрической системой и Единой системой идентификации и аутентификации. Это связали с тем, что системы Минкомсвязи оперативно не давали отклики и ответы.



«95 банков уже начали осуществлять сбор биометрических данных, 4 тысячи отделений подключено», — добавила Скоробогатова.

