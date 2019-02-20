С помощью нового решения в банке осуществляется работа с вкладами граждан и депозитами юридических лиц в соответствии с МСФО 9.

Наряду с поддержкой международного стандарта ведения учета и отчетности промышленная ИТ-система, пришедшая на смену ранее используемому решению, позволит кредитному учреждению существенно расширить возможности по вкладным операциям и обеспечит быструю настройку и вывод на рынок новых банковских продуктов. А благодаря бесшовной интеграции с АБС RS-Bank v. 5.5, которая используется в банке с 2003 года, банк получит возможность развивать и наращивать функциональность систем в единой среде.

«Решение перейти на промышленную систему мы приняли, в частности, из-за наличия в ней функциональности по МСФО, — отметил Председатель Правления АКБ «НООСФЕРА» (АО) Константин Юрьевич Криворученко. — Но были и другие причины. Мы хотели избавиться от издержек и рисков, связанных с ручной доработкой прежнего бэк-офиса, поэтому заменили его удобным инструментом, позволяющим с минимальными трудозатратами и сроками расширять продуктовую линейку».

В ходе внедрения проектная команда расширила используемый банком функционал RS-Bank v. 5.5 инструментами RS-Retail v. 5.5, настроила все необходимые банку продукты по депозитам юридических лиц и вкладам физических лиц, а также с помощью специально разработанных конверторов перенесла в него все данные из системы-донора.

«Гарантом успеха данного проекта стала заинтересованность банка в скорейшем его завершении, которая, в частности, выражалась в идеальном партнерстве и полной включенности заказчика в реализацию, — отметил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Такая четкая всесторонняя концентрация на задаче позволила нам завершить проект в минимально возможные сроки — через три месяца вместо шести, как планировалось изначально».

Для справки:

АКБ «НООСФЕРА» (АО) — региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Алтай. Учрежден в 1994 году. Ключевые направления — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, работающих в секторе торговли, а также привлечение вкладов и выдача кредитов населению. Базовым источником финансирования деятельности выступают средства физлиц.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab