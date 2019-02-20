Зарплата бюджетников в России должна расти не ниже уровня инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«В России более 40 миллионов граждан — бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры — получают фиксированные доходы. Они (выплаты. — Прим. ред.) должны расти не ниже уровня инфляции», — отметил президент.

Он также указал на то, что заработная плата работников бюджетной сферы должна быть не меньше средней по экономике региона. «Нельзя опускать эту планку», — подчеркнул Путин.