Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения России от Интернета, поэтому необходимо создавать независимые сегменты.

«Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон», — сказал Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, это как экономический, так и политический ущерб, пострадают интересы спецслужб.

«Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — сказал Путин.

«Я думаю, что они 100 раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", — отметил он.