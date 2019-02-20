Для поддержки семей с детьми подготовлен новый пакет мер, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«Важно, чтобы рождение и воспитание ребенка не означало риска бедности. У нас предусмотрены выплаты на первого и на второго, третьего детей. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном субъекте Федерации. В среднем по стране — это более 11 тысяч (рублей) на ребенка. Сейчас такие пособия получают семьи, доход которых не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на члена семьи. С 1 января 2020 года предлагаю поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит в полтора раза увеличить количество семей, которые смогут воспользоваться помощью государства», — сказал он.

Глава государства также сообщил, что льготы по ипотечной ставке для семей с двумя и более детьми будут действовать на протяжении всего срока кредита . Кроме того, одной из мер по поддержке семей будет прямая выплата на погашение ипотечного кредита. По словам Путина, после рождения третьего ребенка семьи смогут получить 450 тыс. рублей для погашения ипотеки.

