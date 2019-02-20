Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил о необходимости увеличения темпов роста экономики РФ и возвращения инфляции к целевым показателям.

«В 2021 году темпы роста (экономики РФ) должны превысить 3%, а затем превысить общемировые. Необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции», — указал он.

По словам Путина, в начале этого года был ожидаемый рост уровня инфляции. «Надо, чтобы была ожидаемой стабилизация», — подчеркнул президент.