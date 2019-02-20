Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил о необходимости исправить ситуацию с индексацией пенсий.

«В этом году были проиндексированы пенсии, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалось гораздо меньше, чем человек ожидал. Многие почувствовали себя обманутыми. Проиндексировали и получилось, что прожиточный минимум сравнялся или превысил, то перестали эти доплаты делать. Надо было учитывать все нюансы, а этого сделано не было. Возникшую несправедливость надо немедленно устранить. Индексация должна производиться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров. Сначала надо довести пенсию до прожиточного минимума, а потом индексировать», — сказал Путин.

Он заявил о необходимости пересчитать выплаты за первые месяцы текущего года и «доплатить людям те деньги, которые они недополучили».