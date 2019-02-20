Для того чтобы выйти на высокие темпы роста, надо решить системные проблемы в экономике России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.



«Выделю здесь четыре приоритета. Первое — опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе цифровизации и новых технологий, увеличение несырьевого экспорта более чем в 1,5 раза за шесть лет. Улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции. Рост объема инвестиций на 6—7% в 2020 году. Третье — снятие инфраструктурных ограничений для раскрытия потенциала нашей экономики. Четвертое — подготовка современных кадров», — сказал он.