В этом году россияне смогут почувствовать улучшение качества своей жизни, так как на развитие страны будут направлены колоссальные финансовые ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«Мы можем сконцентрировать на цели развития колоссальные финансовые ресурсы, нам их никто не подарил, не дал взаймы, они заработаны трудом наших граждан, ими надо распорядиться так, чтобы улучшить жизнь жителей нашей страны», — сказал Путин.

Он пообещал, что уже в этом году россияне смогут почувствовать улучшение качества жизни.