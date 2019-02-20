В настоящее время резервы России полностью покрывают размер внешнего долга, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«У нас мощная финансовая подушка безопасности. Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг, как государства, так и коммерческого сектора. И эти деньги работают. Поступают в бюджет доходы от размещения средств ФНБ. Обращаюсь к коллегам, которые критиковали действия экономического блока, спрашивали: «Где деньги? Куда мы их вкладываем?». У нас есть задача — дорастить их до определенного уровня и потихоньку использовать, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. В 2018 году доходы от размещения средств ФНБ составили 70,5 миллиардов рублей», — уточнил он.