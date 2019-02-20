Происходящее на микрофинансовом рынке президент РФ Владимир Путин назвал обманом и вымогательством. Он призвал правоохранительные органы и Банк России навести порядок в этой сфере. Об этом глава государства заявил в ходе своего послания Федеральному собранию.

«Прошу Центробанк и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке МФО, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов», — подчеркнул президент.