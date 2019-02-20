Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве генерального директора ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» Альберта Бакова, сообщили РАПСИ в суде.

Производству по делу было прекращено в связи с отказом заявителя от требований к должнику.

Столичный арбитраж в сентябре 2018 года по заявлению Бинбанка ввел процедуру реализации имущества должника. Суд указал, что размер не исполненных Баковым денежных обязательств перед заявителем составил 78,09 млн рублей. Долг перед банком подтвержден вступившим в законную силу решением Таганского районного суда Москвы от 14 февраля 2017 года.

Согласно данным из открытых источников, Альберт Баков является мужем актрисы Анны Михалковой, старшей дочери режиссера Никиты Михалкова (прим. Банки.ру).

Также в производстве суда находится на рассмотрении заявление Бинбанка о банкротстве Михаила Болотина, одного из руководителей концерна.

Арбитражный суд Чувашской Республики в ноябре 2017 года ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы». Заявление о банкротстве ООО было направлено в суд ВЭБом из-за долга в размере 68,5 млрд рублей.



Ранее суд зарегистрировал заявление ВЭБа о взыскании 30 млрд рублей с предприятий, входящих в крупнейший в России машиностроительный концерн «Тракторные заводы». Ответчиками по спору выступают 14 предприятий.