Правительство в декабре 2018 года утвердило докапитализацию Промсвязьбанка на 20 млрд рублей, о чем сообщали кредитная организация и Минфин, но еще раньше правительство без объявления положило на депозит в Промсвязьбанке в десять раз большую сумму — 200 млрд рублей. Это произошло в октябре, в обход обычных правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, выяснил РБК .

Так, 200 млрд рублей были размещены «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок», сообщила Счетная палата в аналитической записке об исполнении бюджета за 2018 год (документ есть у РБК). Но ведомство не назвало организацию, в которой был размещен депозит.

Это оказался Промсвязьбанк — опорный банк для гособоронзаказа, следует из правил размещения средств федерального бюджета на депозитах и оборотной ведомости Промсвязьбанка на 1 октября 2018 года и позднее (документ доступен на сайте ЦБ). В частности, ведомость показывает, что в октябре 2018 года банк привлек депозит Федерального казначейства на срок от 181 дня до одного года на сумму 200 млрд рублей и этот депозит находился в банке по состоянию на 1 января 2019 года.

По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева в августе 2018 года, средства федерального бюджета могут размещаться на депозитах в Промсвязьбанке. В сентябре правительство изменило правила размещения бюджетных средств на депозитах, постановив, что средства могут быть размещены «на основании отдельного решения правительства <...> без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок» в банках, уполномоченных на обслуживание гособоронзаказа.

В Счетной палате не смогли подтвердить или опровергнуть получение Промсвязьбанком депозита правительства, пояснив, что информация такого рода — под грифом «для служебного пользования». В Промсвязьбанке отказались от комментариев, Минфин не ответил на запрос РБК.

Правительство и ЦБ последовательно закрывают информацию о Промсвязьбанке в том числе потому, что банк, вероятно, может стать мишенью американских санкций. Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков 19 февраля заявил ТАСС, что банк «постарался максимально минимизировать все [санкционные] риски».

Привлечение депозита от Казначейства на 200 млрд рублей, вероятно, обусловлено необходимостью сопровождения сделок гособоронзаказа, говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина. В частности, в конце 2018 года Промсвязьбанк подписал кредитные соглашения с предприятиями ОПК на сумму порядка 130 млрд рублей.