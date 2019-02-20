Верховный суд канадской провинции Новая Шотландия назначил юридических представителей пользователям закрывшейся криптовалютной биржи QuadrigaCX.

Адвокатам предстоит работать в сотрудничестве с консалтинговой компанией Ernst & Young, которая выступает третьей стороной в процессе, и пострадавшими трейдерами, сообщает Coinlife .

По словам судьи Майкла Вуда, главной целью работы адвокатов должна стать «эффективная и рентабельная стратегия» защиты прав пользователей, которая в конечном итоге позволит взыскать с QuadrigaCX 190 млн долларов, которые, согласно заявлению биржи, находятся на холодных кошельках биржи.

Следующее заседание суда по делу QuadrigaCX назначено на 5 марта 2019 года.