Четверть работников в России не используют Интернет в личных целях во время рабочего дня, лишь 13% используют его часто, сообщили РИА Новости в службе исследований HeadHunter. Согласно данным опроса, для 6% работников использование Интернета в личных целях грозит выговорами или замечаниями. Исследование проводилось с 30 января по 10 февраля среди 6,5 тыс. соискателей работы по всей России.

По данным опроса, только 7% соискателей заявили, что их работа или учеба не зависят от подключения к Интернету. Чаще всего так отвечали представители рабочего персонала (38%) и транспортной сферы (20%). Для остальных 93% так или иначе наличие интернета важно.

«Двадцать пять процентов соискателей утверждают, что вообще не используют Интернет для временного отвлечения от задач на работе; 33% используют Интернет редко, 29% — время от времени и 13% используют часто», — утверждают авторы исследования. Реже других используют Интернет в личных целях на работе представители рабочего персонала (51%) и работники сферы «Транспорт и логистика» (38%).

Самым популярным на работе способом отвлечься в Интернете является чтение новостей или книг — 54% соискателей прибегают к нему, 50% проверяют соцсети, 46% — почту, 37% общаются через мессенджеры. Большинство респондентов заявили, что их производительность никак не изменится, если они перестанут использовать Интернет для отвлечения от рабочих задач. Примерно 22% утверждают, что их рабочий день станет более производительным, еще 21% — что он станет менее производительным. Больше всего тех, кто считает, что его производительность снизится, оказалось среди представителей сфер IT (36%) и HR (24%).

По данным исследования, 64% работающих соискателей утверждают, что в их компаниях не запрещают пользоваться Интернетом в личных целях. В 10% случаев запрет есть, но его фактически не соблюдают. Для 6% использование Интернета в личных целях может быть чревато выговором или замечанием. У 2% соискателей на рабочих устройствах есть специальное программное обеспечение, которое регулярно дает отчеты руководству о том, какие сайты посещал сотрудник. У 18% соискателей на работе заблокирован доступ к ряду ресурсов в Интернете.



Более половины (60%) опрошенных из банковской сферы заявили, что в том или ином виде запрет на использование Интернета в личных целях на работе у них присутствует. Меньше всего эта доля в искусстве и туристической сфере.