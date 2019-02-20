За 7 лет работы консорциум iCAM Group методом лабораторных исследований и практических экспериментов компаний iSimpleLab , iDSystems , iQStore , а теперь и «ИЦП» создал свою таблицу элементов успеха на рынке финтеха. И в свежем выпуске научного вестника Bankir профессора, руководители кафедр и технологи iCAM рассказали о своих научных изысканиях. На страницах газеты вы узнаете о положительном катализе ДБО, об атомном ядре банковских систем, изучите ЕБС от алхимии до биотехнологии и сможете попрактиковаться на опытной станции.

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О компаниях:



Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2019 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 40% действующих российских банков, 62 из которых входит в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group