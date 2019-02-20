За 2018 год объем поступлений в бюджет Москвы от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 474,7 млрд рублей (22,4% от общих доходов городской казны), что на 11,4% выше объема за 2017 год, говорится в сообщении департамента финансов города Москвы.

При этом наибольшие поступления обеспечили предприятия МСП, занятые в сфере торговли (27,8% всех поступлений), в области строительного бизнеса (22,3%), в обрабатывающей промышленности (7,8%), и оказывающие услуги населению (7,1%).

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой, создание комфортного делового и правового поля для субъектов малого и среднего предпринимательства – одно из ключевых направлений политики, реализуемой правительством Москвы. При этом столичный малый бизнес превратился в драйвер экономического роста, что благоприятно сказывается на рынке труда, способствует снижению социальной напряженности и предоставляет возможности для реализации предпринимательских инициатив в условиях справедливой конкуренции для всех участников рынка, добавила Зяббарова.