Одной из мер по поддержке семей будет прямая выплата на погашение ипотечного кредита, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. По его словам, после рождения третьего ребенка семьи смогут получить 450 тыс. рублей для погашения ипотеки.

«Когда в семье рождается третий и последующий ребенок, предлагаю напрямую оплатить из федерального бюджета, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. Запустить эту меру предлагаю с 1 января 2019 года», — сказал он.

«Если сложить с материнским капиталом, получится более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. В 2019 году на это потребуется 26,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 28 миллиардов рублей, в 2021 году — 31,01 миллиарда рублей», — уточнил Путин.



Глава государства также сообщил, что льготы по ипотечной ставке для семьей с двумя и более детьми будут действовать на протяжении всего срока кредита . Кроме того, по словам Путина, необходимо предусмотреть законодательные меры, которые позволят не загонять в тупик граждан, взявших ипотечные кредиты . «Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода, дать им возможность сохранить единственное жилье, а кредит погасить позднее», — сказал он.