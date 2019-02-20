Минфин РФ предложил на год продлить отсрочку по применению новой контрольно-кассовой техники (ККТ) для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников. Об этом первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на заседании коллегии по итогам работы Федеральной налоговой службы за 2018 год.

«С учетом проведения эксперимента по применению налога на профессиональный доход прошу представить предложения о том, чтобы, пока мы не установили на всей территории страны новый режим для лиц, не имеющих наемных работников, перенести срок обязательного применения ККТ такими налогоплательщиками, индивидуальными предпринимателями, на год», — сказал Силуанов.

В 2019 году пройдет заключительный этап реформы ККТ. Как отметил глава Минфина, до 1 июля ФНС предстоит перевести на ККТ нового типа около 3 млн предпринимателей.

«Сегодня кассовые аппараты установили почти 900 тыс. налогоплательщиков. В текущем году нам предстоит перевести до 1 июля еще порядка 3 млн налогоплательщиков мелкой торговли и сферы услуг, — указал Силуанов. — Нам важно, чтобы завершающий этап перехода на новую кассовую технику прошел максимально комфортно для налогоплательщиков, без сбоев, несмотря на такой значительный объем работ".

По данным ФНС, за время проведения реформы ККТ было зарегистрировано 2,3 млн касс.