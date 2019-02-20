Призыв президента РФ Владимира Путина снижать силовое воздействие на бизнес должен быть поддержан четкими мерами с персональной ответственностью за неисполнение. Такое мнение высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter-аккаунте.



«Призыв президента снижать силовое воздействие на бизнес должен быть поддержан четкими мерами и показателями с персональной ответственностью за неисполнение. Ответственные известны. Иначе президенту снова придется констатировать отсутствие продвижения в этой сфере», — отметил Кудрин.



Ранее Путин в ходе своего послания Федеральному собранию обратил внимание на проблему давления на бизнес. «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, чувствовать риск уголовного и административного наказания. Сейчас почти половина дел, 45% в отношении предпринимателей прекращается, не доходя до суда. Значит, возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. На одного предпринимателя, бизнес которого разваливается, приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Это серьезная проблема для экономики», — сказал Путин.

Призыв президента снижать силовое воздействие на бизнес должен быть поддержан четкими мерами и показателями с персональной ответственностью за неисполнение. Ответственные известны. Иначе президенту снова придется констатировать отсутствие продвижения в этой сфере

— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 20 февраля 2019 г.