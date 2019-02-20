Американская криптовалютная биржа Coinbase намерена добавить поддержку криптовалюты bitcoin cash в своем кошельке Coinbase Wallet. Доступ к новой функциональности будет предоставлен в очередном релизе в течение нескольких недель.

При этом Coinbase Wallet будет поддерживать как новые адреса формата CashAddr, так и традиционные. Также пользователи и разработчики смогут получать доступ к тестовой сети bitcoin cash, сообщает Ttrcoin .

Разработчики заверили пользователей в том, что продолжают работать над расширением спектра поддерживаемых криптовалют, стремясь «создать ведущий в мире криптокошелек, хранение активов в котором осуществляется самими пользователями».