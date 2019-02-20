Криптовалютная биржа EXMO открывает представительство в Стамбуле, заявил глава компании Сергей Жданов на международной конференции Blockchain Economy Istanbul Summit.

По его словам, турецкий рынок стал приятным открытием: после добавления турецкой лиры на платформу и адаптации сайта на турецкий язык динамика роста количества трейдеров из восточного региона несомненно радует, сообщает Anycoin .

«Мы решили не останавливаться на достигнутом и открыть представительство в Стамбуле для того, чтобы иметь еще больше возможностей в данном регионе», – прокомментировал Жданов.