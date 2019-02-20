Криптовалютная биржа Binance открыла публичный доступ к своей децентрализованной платформе Binance DEX с поддержкой тестовых токенов по адресу testnet.binance.org.

Как сообщает Ttrcoin , для работы пользователям предлагается создать новый кошелек при помощи или разблокировать существующий. Также платформа доступна в режиме «Только для просмотра».

Для зачисления тестовых BNB пользователю необходимо перейти по ссылке на главной странице DEX, где при условии наличия у него на счете по крайней мере 1 BNB будет предоставлена возможность пополнить аккаунт на DEX. Затем пользователь попадает в интерфейс DEX, похожий на интерфейс основной торговой платформы Binance.

Также в настоящее время платформа отображает историю трансакций и заявок, позволяет проверить остаток по счету и перейти в обозреватель блокчейна Binance Chain на страницу с кошельком пользователя.