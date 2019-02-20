Крипто-кастодиальная компания BitGo через страховой рынок Lloyd’s of London предоставит страхование от кражи или потери приватных ключей на сумму 100 млн для цифровых активов, находящихся в бизнес-кошельках BitGo или контролируемых квалифицированным кастодиальным подразделением компании BitGo Trust Company.

Услуга предоставляется поставщиком страховых услуг Digital Asset Services, регулируемым Управлением по финансовому надзору Великобритании, сообщает Ttrcoin .

По словам CEO BitGo Майка Белша, этот продукт - «самое сложное страховое предложение в отрасли», так как не все клиенты могут понять, в каких обстоятельствах застрахованы их инвестиции и до какой степени будут покрыты их убытки.