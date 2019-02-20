Предложение будет доступно по годовой подписке либо по запросу.
Крипто-кастодиальная компания BitGo через страховой рынок Lloyd’s of London предоставит страхование от кражи или потери приватных ключей на сумму 100 млн для цифровых активов, находящихся в бизнес-кошельках BitGo или контролируемых квалифицированным кастодиальным подразделением компании BitGo Trust Company.
Услуга предоставляется поставщиком страховых услуг Digital Asset Services, регулируемым Управлением по финансовому надзору Великобритании, сообщает Ttrcoin.
По словам CEO BitGo Майка Белша, этот продукт - «самое сложное страховое предложение в отрасли», так как не все клиенты могут понять, в каких обстоятельствах застрахованы их инвестиции и до какой степени будут покрыты их убытки.
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