Разработки последнего полугодия, проекты, реализованные на инновационной платформе ДБО iSimpleBank 2.0 , программные решения, полезные приложения и технологии, которые помогают банкам быстро и эффективно выводить на рынок клиентские серисы, представит компания iSimpleLab на стенде №16 в экспозиции форума FinNext 2019 .

Это значимое событие в сфере финансовых инноваций, организованное FutureBanking, проводится уже в седьмой раз. В этом году на площадке форума ожидается более трех тысяч делегатов, свыше сотни инноваторов и спикеров. Главной темой станет борьба за любовь клиента и его уникальный опыт при помощи информационных технологий, инновационных решений, созданных под новые потребности.

В московском Цифровом Деловом Пространстве (ЦДП) 21 февраля ожидается насыщенная программа: битва инноваторов, выступления лидеров банковского рынка России, мастер-классы и доклады зарубежных коллег, встречи с инвесторами, обмен опытом и идеями в области финансовых технологий, презентации интересных проектов и многое другое

Напоминаем, что VII Форум финансовых инноваций FinNext 2019 состоится 21 февраля в Москве, ул. Покровка, 47, на площадке «Цифровое Деловое Пространство».

iSimpleLab ждет встречи!

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса . Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг и дистрибуции их во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильные приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Источник: iCAM Group