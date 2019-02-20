Нужно ввести ограничения на добычу цифровых денег, потому что на это уходит очень много энергии. заявил глава компаний Tesla и SpaseX, основатель PayPal Илон Маск.

«Я считаю структуру биткоина выдающейся, но не думаю, что ресурсы Tesla стоит пустить на криптовалюты. Один из их недостатков — энергозатратные вычисления. Необходимо ввести какие-то ограничения на добычу цифровых денег, потому что на это уходит очень много энергии», — цитирует РБК Маска.

Он уверен, что пользоваться криптовалютой для перевода средств гораздо удобнее, чем традиционными деньгами. При этом еthereum также имеет определенные преимущества.

По словам Маска, бумажные деньги уходят в прошлое, их место займут криптовалюты.