Город Либерстад на севере Норвегии, в котором вся земля и недвижимость принадлежит организации The Libertania Project’s, планирует отказаться от фиатных денег и наличных в пользу собственной криптовалюты — City Coin.

Криптовалюта будет работать на блокчейне City Chain При этом цифровой актив полностью заменит обычные деньги — им можно будет расплатиться за покупки в магазине, оплатить коммунальные платежи и другие услуги, сообщает Coinlife .

В настоящий момент в Либерстаде продано около 100 земельных участков общей площадью 10,5 га. Землей в городе владеют граждане Великобритании, Норвегии, Бразилии, Швеции и Дании.

Сейчас городу нужно продать еще 4,5 га — после этого горожане смогут оформить землю в собственность и начать строительство самого города — со школами, больницами и супермаркетами. В будущем основатели муниципалитете планируют получить для него автономию — по аналогии с Гонконгом или Монако.