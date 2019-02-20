Расходы на реализацию социального блока послания президента РФ Владимира Путина в 2019 году, по предварительным оценкам, составят порядка 80 млрд рублей, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире «Первого канала».

«По нашим предварительным оценкам, то, что выпадает на 2019 год по социальному блоку... оценивается в порядка 80 миллиардов рублей, — сказала она. — Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом».