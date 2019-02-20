Ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% в перспективе пары лет, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ последовательно снижать ставки по ипотеке до 8% и ниже .

«На наш взгляд, зависит от уровня инфляции, от ее таргетирования. Я думаю, как только она снизится до 3—4%, вполне возможно. Я думаю, что это перспектива пары лет», — сказал Костин.