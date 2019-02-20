Прирост абонентской базы провайдера дистанционных банковских сервисов Faktura.ru по клиентам–физическим лицам составил 46%, по клиентам–юридическим лицам - 6%, говорится в отчете Faktura.ru по итогам 2018 года.

Также, согласно отчету, Faktura.ru и банк «Левобережный» вошли в ТОП-3 рейтинга Internet Banking Rank 2018 агентства Markswebb в категориях Digital office и Daily banking, а мобильное приложение BL-online.ru на платформе Faktura.ru – в ТОП-5 Mobile Banking Rank 2018. Интернет-банк F.Business на платформе Faktura.ru стал одним из лидеров рейтинга Business Internet Banking Rank 2018, войдя в ТОП-5 лучших решений онлайн-банкинга для корпоративных клиентов.

Через веб-интерфейс F.Balance клиенты банка получили возможность актуализировать персональные данные и заказывать справки о наличии задолженности, настраивать автоплатежи, выпускать карты, в том числе виртуальные. При этом в мобильном приложении реализован новый функционал. Также в отчетном году был обновлен дизайн и функционал интернет-банка F.Business на платформе Faktura.ru.

В 2018 году было выпущено новое мобильное приложение F.Business – полноценный управленческий онлайн-инструмент, удобный для решения повседневных бизнес задач.

Высокую востребованность рынком показали и дополнительные сервисы Faktura.ru для удаленной идентификации клиентов и фрод-мониторинга – F.ID и FRAMOS.

Также, для удобства партнеров был разработан и внедрен конструктор Faktura.ru – новый контент-инструмент для кастомизации интерфейсов.

При этом успешное развитие Faktura.ru способствовало установлению отношений с новыми партнерами в банковской отрасли: в прошедшем году было реализовано более 10 проектов внедрения.