Знаковым событием года стала высокая оценка экспертов отрасли, которую получили финансовые онлайн-сервисы на платформе Faktura.ru. Faktura.ru и Банк «Левобережный» вошли в ТОП-3 рейтинга Internet Banking Rank 2018 агенства Markswebb в категориях Digital office и Daily banking, а мобильное приложение BL-online.ru на платформе Faktura.ru – в ТОП-5 Mobile Banking Rank 2018. Интернет-банк F.Business на платформе Faktura.ru стал одним из лидеров рейтинга Business Internet Banking Rank 2018, войдя в ТОП-5 лучших решений онлайн-банкинга для корпоративных клиентов.

В 2018 году были существенно расширены функциональные возможности онлайн-банкинга для частных лиц. Через веб-интерфейс F.Balance клиенты банка получили возможность актуализировать персональные данные и заказывать справки о наличии задолженности, настраивать автоплатежи, выпускать карты, в том числе виртуальные. В мобильном приложении также реализован новый функционал: снятие наличных в банкомате без карты, переводы по QR-code внутри банка, подписки на штрафы и налоги.

В отчетном году был обновлен дизайн и функционал интернет-банка F.Business на платформе Faktura.ru. ​​В решении для юридических лиц были расширены возможности по корпоративным картам (заявка на выпуск, настройка лимитов, просмотр выписки по всем картам), добавлены данные об эквайринге (просмотр транзакций и визуализация статистики по терминалам), управление доступами сотрудников, календарь бухгалтера, ​выставление счетов, чат с банком.

В 2018 году также выпущено новое мобильное приложение F.Business – полноценный управленческий онлайн-инструмент, удобный для решения повседневных бизнес задач. Новая версия приложения – это свежий взгляд на дизайн и расширенные функциональные возможности: навигация, платежи с пометкой «срочно», категории платежей – в бюджет, за ЖКХ, переводы юридическим и частным лицам.

Высокую востребованность рынком показали и дополнительные сервисы Faktura.ru для удаленной идентификации клиентов и фрод-мониторинга – F.ID и FRAMOS. Решение F.ID – это модуль для сбора, хранения, использования биометрии клиентов банка, который предоставляется банкам по облачному принципу и интегрирован с дистанционными каналами обслуживания банка и системой фрод-мониторинга. В свою очередь, FRAMOS представляет собой высокопроизводительную интеллектуальную систему, которая использует информацию по всем типам ранее зафиксированных инцидентов, и гарантирует надежную защиту банка от кибер-угроз. Экспертиза ЦФТ и Faktura.ru позволяет внедрять систему в срок от 1 дня.

Автоматизация затронула также и сервисные процессы. Так, для удобства партнёров был разработан и внедрен конструктор Faktura.ru – новый контент-инструмент для кастомизации интерфейсов. Благодаря ему банк-партнёр может самостоятельно тестировать маркетинговые возможности онлайн-банкинга и модифицировать интерфейс с учётом фирменного стиля банка.

Успешное развитие Faktura.ru способствовало установлению отношений с новыми партнерами в банковской отрасли: в прошедшем году было реализовано более 10 проектов внедрения. Банк «Таврический» (ПАО) и АО «Банк Реалист» выбрали комплексное решение от Faktura.ru и подключили сервисы для частных и корпоративных клиентов. Сервисы для частных клиентов F.Balance на платформе Faktura.ru выбрали АО «Роял Кредит Банк», ООО КБ «Нэклис-Банк», АО «ТЭМБР-БАНК», АО КБ «Ассоциация», ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», АО «Солид Банк». Сервисы для корпоративных клиентов F.Business на платформе Faktura.ru подключил банк АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ». В ООО «СИБСОЦБАНК» дополнительно внедрили сервисы для частных клиентов F.Balance от Faktura.ru.

Faktura.ru – лидер на рынке сервисов дистанционного банковского обслуживания, оказывает услуги по принципу полного технологического аутсорсинга. Faktura.ru входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий, на рынке дистанционных сервисах с 2000 г. Клиентами компании являются более 130 банков России, в том числе ПАО «Почта Банк», ПАО КБ «Восточный», АКБ ПАО «Абсолют Банк», ПАО «Совкомбанк», ИБ ООО «Веста», ООО «Экспобанк» и др. Ежедневно на мощностях Faktura.ru обрабатывается более 1,5 миллиона финансовых транзакций по счетам 10 миллионов пользователей. Благодаря сотрудничеству с процессинговым центром «КартСтандарт» клиенты банков-партнеров Faktura.ru могут подключиться к сервисам бесконтактной оплаты по технологии NFC (в том числе Apple Pay, Google Pay). Faktura.ru – лидер рейтинга функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц РА Эксперт (RAEX) в 2017 г.

Источник: ЦФТ