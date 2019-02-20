Автолизинговая компания «Европлан» ( АО «ЛК «Европлан» ) подвела операционные итоги работы за 2018 год: объём инвестиций в новые сделки вырос почти на 30%, с 39 млрд рублей в 2017 до 50, 4 млрд в 2018 году.

Стоимость закупленного в 2018 году для передачи в лизинг транспорта и машин составила 86,4 млрд руб.

Объем лизингового портфеля[1] вырос с 60,9 млрд рублей на 31.12.2017 до 84,4 млрд рублей на 31.12.2018.

За период с января по декабрь 2018 года «Европлан» заключил более 33 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования. Многочисленные получатели лизинга — это российские предприятия, организации, предприниматели и физические лица.

«Наибольшей популярностью пользовались строительная техника, автобусы, среднетоннажные грузовики и легковой автотранспорт. В меньшей — тяжёлые грузовики, тягачи и полуприцепы», — комментирует результаты генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов.

«Также хорошо себя показали специальные предложения компании. Например, собственная программа субсидирования «Европлана», который, по сути, взял на себя продолжение субсидии на коммерческий и грузовой транспорт после окончания бюджета в государственной программе с апреля 2018 года, стала одним из самых популярных спецпредложений компании за всё время» — поясняет Александр.

Являясь лидером российского автолизинга, компания концентрируется на работе с малым и средним бизнесом. Компания также реализует партнерские программы с представительствами автопроизводителей в России, импортерами и дилерами автомобилей, поэтому клиенты «Европлана» могут получить в лизинг автомобили более 60 популярных марок со скидками и на комфортных условиях расчета. Среди выгодных опций — нулевое удорожание, минимальный обязательный аванс, сниженные ежемесячные и выкупные платежи.

Предложения «Европлана» действуют на всей территории России.

Для максимально комфортного использования автомобиля в период лизинга «Европлан» предлагает клиентам комплексную поддержку : регистрацию транспортного средства в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах, услугу выкупа автомобилей и многие другие автоуслуги.



[1] По определению «Эсперт РА», текущий портфель компании оценивается по объему лизинговых платежей к получению, или, что то же самое, по остаточной стоимости текущих сделок.

Источник: Европлан