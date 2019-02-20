Чистая прибыль банка «Таврический» по РСБУ выросла на 170% по сравнению с 2017 гдоом и достигла 890 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Операционная прибыль банка до резервов за 12 месяцев 2018 года выросла на 47% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 2,5 млрд рублей.

Активы банка выросли на 15% и составили 122 млрд рублей. Работающие активы Банка за год выросли на 14,1 млрд рублей. (или на 25%) и составили 71,4 млрд рублей.

Работающий кредитный портфель банка вырос на 30 % и составил 17,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств клиентов за 12 месяцев увеличился на 22% и составил 38 млрд рублей.