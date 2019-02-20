Запуск проекта «Маркетплейс» с середины февраля был слишком амбициозной задачей, заявила на конференции «Актуальные инвестиции. Прогнозы и тренды» советник первого зампреда ЦБ Елена Чайковская.



По ее словам, один из главных участников проекта — Московская биржа технологически уже готова, однако закон о маркетплейсе еще не принят. Соответствующий документ был внесен в Госдуму в конце прошлого года, его рассмотрение планируется в марте.

Отметим, что в число партнеров маркетплейса ЦБ входит и финансовый супермаркет Банки.ру . Ранее Московская биржа объявила о технологической готовности платформы для дистанционного открытия банковских вкладов в рамках проекта «Маркетплейс».

Так, выбрать вклад на портале Банки.ру и оформить его на платформе, разработанной Мосбиржей, пользователи смогут после внесения необходимых изменений в законодательство. На первом этапе граждане смогут открывать вклады в банках — участниках проекта. В перспективе ассортимент создаваемого супермаркета финансовых продуктов расширится за счет кредитных , страховых и инвестиционных . Выбор и оформление продуктов будет осуществляться очень просто, объяснил директор по развитию бизнеса Банки.ру Роман Халанский.

Как пояснила Чайковская, изначально регулятор рассматривал «Маркетплейс» как платформу, позволяющую гражданам дистанционно открывать вклады. Однако, по ее словам, на этапе создания платформы выяснилось, что среди потребителей также зафиксирован высокий спрос на ипотечные кредиты. Сейчас ЦБ планирует, что с помощью «Маркетплейса» можно будет открыть не только вклад, но также купить облигации или ПИФы, заключить договор ОСАГО.

Согласно первоначальному плану Центробанка, рабочую версию «Маркетплейса» планировалось запустить 15 февраля. Однако в конце прошлого года регулятор сообщил, что платформа будет запущена с опозданием. В качестве причины была указана необходимость доработки законопроекта.