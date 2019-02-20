Банк России разместил на своем сайте данные о действующих предписаниях , запрещающих участникам микрофинансового рынка (кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам, микрофинансовым компаниям) осуществлять отдельные виды операций, в частности привлекать денежные средства и выдавать займы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, уточняя, что в дальнейшем планируется публиковать информацию о предписаниях по мере их вынесения и снятия с контроля.

«Предписания выдаются при выявлении нарушений федеральных законов, а также нормативных актов Банка России. Снятие предписаний с контроля осуществляется при устранении причин, явившихся основанием для их вынесения», — поясняет регулятор.

Сведения о предписаниях будут размещаться на сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки» в целях предотвращения дальнейшей противоправной или высокорисковой деятельности небанковских кредиторов, которая может привести к нарушению прав потребителей.

Вместе с тем в ЦБ подчеркивают, что «запреты, устанавливаемые предписаниями, не распространяются на иные направления деятельности участников микрофинансового рынка, а значит, не могут препятствовать возврату денежных средств по договорам займа и договорам передачи личных сбережений».



Согласно информации в указанном разделе сайта Центробанка, 19 февраля введены предписания в отношении кредитных потребительских кооперативов «Честь» (ОГРН 1023404961271) и «ИнкассоФинанс» (ОГРН 5157746211145). Им запрещены привлечение денежных средств, прием новых членов и выдача займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности этих КПК и «не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений».