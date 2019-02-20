Благодаря внедрению Системы быстрых платежей доля безналичных платежей в России к концу 2019 года увеличится как минимум на 10 процентных пунктов и составит 66%. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в кулуарах XI Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы.

На конец 2018 года доля безналичных платежей составляла 56%, уточнила она.

«До конца 2019 года прибавится 10 процентных пунктов к текущей величине. Но все-таки этот год мы отводим на присоединение банков (к СБП. — Прим. Банки.ру). Минимум — это 10 процентных пунктов с учетом того, что во втором полугодии мы будем предоставлять этот сервис в том числе и для совершения платежей юридическими лицами», — сказала представитель ЦБ.



«Хочется верить и в более высокие цифры», — добавила Бакина.