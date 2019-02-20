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Главное отечественное мероприятие, посвященное обеспечению информационной безопасности в банках и других организациях финансовой сферы, пройдет с 18 по 22 февраля 2019 года на Урале. Официальная встреча делегатов состоится в Магнитогорске, а затем они отправятся в ДЦ «Юбилейный» в Республике Башкортостан, где и стартуют все события XI Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы» .

На одной площадке соберутся более пятисот банкиров, финансистов, делегаты от российских и иностранных компаний, занятых в сфере ИБ, чтобы вести диалог с руководством ЦБ РФ, представителями ФСБ, Совета Федераций ФС РФ, ФСТЭК, Росфинмониторинга, Роскомнадзора и других уполномоченных федеральных органов исполнительной и законодательной власти.

Банк России и «Медиа Группа «Авангард», как организаторы форума, запланировали насыщенную программу, включающую самые актуальные аспекты ИБ: противодействие кибератакам, методы гибкой разработки ПО, риски и перспективы систем быстрых платежей, развитие центров мониторинга ИБ. А также на XI Уральском форуме пройдут церемонии награждения лауреатов премии «Информационная безопасность банков», победителей конкурса стартапов, диалоги с регуляторами, пресс-походы к руководству ЦБ РФ, дебаты, круглые столы, дискуссии с залом, встречи экспертных групп, мастер-классы.

Компания iDSystems совместно с партнером КРОК примет активное участие в обсуждении самой актуальной для себя и для своих клиентов темы — информационной безопасности Единой биометрической системы (ЕБС), идентификации и аутентификации при предоставлении финансовых услуг. В экспозиции форума будет организован объединенный стенд компаний, где будут представлены программные решения, на данный момент являющиеся лидирующими на рынке и активно используемые в банках, уже подключенных к биометрической системе.

Директор по информационной безопасности iDSystems Алексей Александров и ведущий эксперт направления информационной безопасности КРОК Евгений Дружинин 20 февраля в 12-20 вместе проведут мастер-класс «Все по закону: основные шаги построения ЕБС в банках в соответствии с нормативными требованиями».

Кроме того, генеральный директор iDSystems Андрей Федорец 21 февраля примет участие в дискуссии «ФИНТЕХ и Кибербезопасность» (с 10-00 до 11-40), а также выступит с докладом.

Напоминаем, что XI Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы» пройдет с 18 по 22 февраля, в ДЦ «Юбилейный» (р. Башкортостан).

iDSystems и КРОК ждут встречи с вами!

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2019 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

Источник: iCAM Group