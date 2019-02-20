Банк России в январе этого года увеличил объем золота в резервах на 0,2 млн чистых тройских унций (с 67,9 млн на начало месяца до 68,1 млн на 1 февраля), что составляет порядка 6,22 тонны. Об этом свидетельствуют данные обновленной в среду сводки ЦБ по международным резервным активам РФ и другой ликвидности в иностранной валюте .

Как уже сообщалось, в январе стоимость монетарного золота в международных резервах РФ увеличилась на 2,557 млрд долларов (с 86,903 млрд до 89,46 млрд), общий объем резервов — на 7,45 млрд долларов (с 468,495 млрд до 475,945 млрд).



За 2018 год российские резервы выросли на 35,753 млрд, в том числе в золоте — на 10,256 млрд долларов, свидетельствуют данные Центробанка. В физическом выражении объем золота в резервах за год вырос на 8,8 млн чистых тройских унций (с 59,1 млн на 1 января 2018-го), или 273,71 тонны.