Банк «Левобережный» продолжит льготное кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) Сибири по эффективной ставке 8,5% годовых, так как на заседании комиссии Министерства экономического развития РФ он был вновь включен в число организаций, участвующих в государственной программе льготного кредитования бизнеса.

По словам генерального директора банка «Левобережный» Владимира Шапоренко, это живая программа, благодаря которой бизнес получает хорошую поддержку и реальные возможности финансирования, говорится в пресс-релизе банка.

Льготное кредитование в банке «Левобережный» по ставке 8,5% годовых смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства приоритетных отраслей развития, входящие в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории присутствия банка: Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского края.

За 2018 год банком было выдано 130 кредитов на общую сумму свыше 3 млрд рублей.

В 2019 году еще больше компаний Сибири смогут получить льготный кредит, так как список приоритетных отраслей был расширен.