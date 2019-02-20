Банк ДОМ.РФ предлагает работу 30 лучшим менеджерам по продажам и открывает цикл мероприятий нового формата, где участники смогут пройти все этапы отбора и присоединиться к команде Банка ДОМ.РФ. Самые активные и достойные кандидаты смогут фактически сразу получить предложение о работе.

По словам директора по персоналу и операционной эффективности банка Алексея Первенцева, Банк ДОМ.РФ ориентируется на развитие и современные тренды и заинтересован, чтобы поставленные задачи решали лучшие специалисты, говорится в сообщении пресс-службы Банка.

При этом программа будет разделена на три этапа: мастер-классы, бизнес-игра и, на финальном этапе, молодые специалисты расскажут о себе HR-команде Банка ДОМ.РФ в формате быстрых собеседований и смогут почти сразу получить предложение о работе.